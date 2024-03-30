Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Kuru Fasulye ve Nohut Dağıttı

Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe destekli kuru fasulye ve nohut dağıtımı yapıldı.

Tohum dağıtımının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ile nadasa ayrılan alanlar ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Dazkırı ilçemizde kuru fasulye ve sorgum sudan otu melezi tohumu yüzde 75, nohut tohumu yüzde 50 hibeli olarak çiftçilerimize teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR