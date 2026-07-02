Yurt müdürlüklerinin yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurt müdürleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz başkanlığında video konferansla yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda 2025-2026 dönemi çalışmaları ve hizmet kalitesinin artırılması ele alındı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yurt müdürlerinin katılımıyla, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz başkanlığında Yurt Müdürlükleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda, yurt müdürlüklerinin 2025-2026 döneminde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, yeni döneme ilişkin planlamalar ve hedefler de değerlendirildi.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar'daki yurt müdürleri de katılım sağlarken, toplantının karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR