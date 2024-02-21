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Afyonkarahisar'da Yetişkin Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Masal Yarışması Düzenlendi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İyilik ile Gönüllere Dokun' temalı 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması'nda dereceye giren yetişkin Kur'an kursu öğrencileri belli oldu. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, dereceye giren kursiyerlere ödüllerini takdim etti.

Yetişkin Kur'an kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik düzenlenen 'İyilik ile Gönüllere Dokun' temalı 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması'na katılan kursiyerlerden Afyonkarahisar'da dereceye girenler belli oldu.

Söz konusu yarışmada Toplum Destek Merkezi Kur'an Kursundan Derya Palalı birinci, Sultandağı İlçesi Kur'an Kursundan Şengül Ayva ikinci, Gültepe Hanım Özen Kur'an Kursundan Nurgül Kalaycı üçüncü oldu. Dereceye giren kursiyerler ödüllerini İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun elinden aldı. İl Müftüsü İmamoğlu dereceye giren kursiyerlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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