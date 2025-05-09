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Afyonkarahisar'da Yerli Tohumların Yaygınlaştırılması ve Teknik Destek

Afyonkarahisar'da Yerli Tohumların Yaygınlaştırılması ve Teknik Destek
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilere dağıtılan tohumların ekimini inceleyerek teknik bilgilendirme sağlıyor. Yerli ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla deneme ekimleri yapılmakta.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik ekipleri, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde üreticilere dağıtılan tohumların ekimini sahada inceleyerek üreticilere teknik bilgilendirme sağlıyor.

Aynı zamanda yerli ve milli ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli bölgelerde deneme ekimleri yapılıyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Olucak Köyü'nde yerli tohumla yapılan ekimler yakından izleniyor. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yapılan bu çalışmalarla hem üreticiye destek olmayı hem de yerli tohumların yaygınlaştırılarak tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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