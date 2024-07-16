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Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi Tamamlandı

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Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Çay ilçesine kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi netleşti. İlk etapta Çay ilçesi Kadıköy'de bulunan 2 bin 900 dekarlık alanda TDİOSB kurulması planlanıyor. Bu proje ile Afyonkarahisar'ın sera alanı 4 bin 400 dekara çıkacak ve yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Çay ilçesine kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi netleşti.

Afyonkarahisar'ın doğal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, tarımsal rekolte payının arttırılması, çevresel etkilerin yönetimi ve yeni istihdam olanakları oluşturmak amacıyla ilk etapta Çay ilçesi Kadıköy'de bulunan 2 bin 900 dekarlık alanda TDİOSB kurulması için çalışmalar hızla sürüyor. Etaplar halinde çalışmaların yapılacağı TDİOSB Çay ilçesi Kadıköy ile Çobanlar ilçesi Termalkent Mahallesinin de yer aldığı toplam 8 milyon 23 nim 17 dekar yatırım alanına sahip. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve kurum temsilcilerinin katılımı ile mayıs ayında yapılan toplantıda yer seçiminin netleştirmek için görüşler alınmıştı. Bu görüşler neticesinde ve yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte yer seçimi bakanlıkça belirlendi. Kısa süre içerisinde müteşebbis heyeti çalışmalarının da başlaması planlanıyor. Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin üretime geçmesi ile Afyonkarahisar'ın 2 bin 400 dekarlık sera alanı 4 bin 400 dekara yükselmiş olacak. Ayrıca yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam öngörülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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