Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, fırtına spor salonunun çatı saclarını yerinden söktü.

Meteorolojinin kent için yaptığı sarı kodlu uyarı sonrası beklenen fırtına sabah erken saatlerde başladı. Şiddetli rüzgar yüzünden bir çok tabela ve duba düşerken, bir inşaatın ise çevresindeki sac duvar yıkıldı. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan rüzgarda dolayı kent merkezindeki Veysel Eroğlu Spor Salonu'nun çatı saclarının bir kısmını yerinden söküldü.

Kent merkezindeki Zafer Meydanı'na kurulan seyyar pazar yerinde ise esnaflar çareyi brandadan olan kepenklerini kapatmakta buldu. Esnaflar ürünlerinin zarar görmemesi içinse üstlerini örterek, rüzgardan zarar görmesini önledi.

Meteorolojiden edinile bilgilere göre, olumsuz hava şartlarının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR