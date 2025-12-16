Afyonkarahisar'da Seracılık Organize Tarım Bölgesi (TDİOSB) arazisi ve jeotermal sondaj kuyularında inceleme yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Daire Başkanı Hakan Günlü ve Tarım Uzmanı Gözde Dalkıran, Seracılık Organize Tarım Bölgesi (TDİOSB) arazisi ve jeotermal sondaj kuyularında incelemelerde bulundukları belirtildi. Ziyaretle ilgili açıklamada, "Heyete İl Müdürümüz ve aynı zamanda TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Parlak ile TDİOSB Bölge Müdürü Gökhan Tüplek ve Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Özgür Babalık eşlik ederek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ziyaret çerçevesinde bölgenin mevcut durumu, jeotermal kaynakların tarımsal üretimde kullanımı ve planlanan yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR