Haberler

Meyve bahçelerine yönelik yürütülen bitki sağlığı çalışmaları sürüyor

Meyve bahçelerine yönelik yürütülen bitki sağlığı çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da meyve bahçelerinde yürütülen bitki sağlığı çalışmaları kapsamında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek ve verim kayıplarını önlemek amacıyla üretim alanları düzenli olarak takip ediliyor. İlçe müdürlükleri tarafından tuzak kontrolleri ve ürün gelişim değerlendirmeleri yapılıyor.

Afyonkarahisar'da meyve bahçelerinde yürütülen bitki sağlığı çalışmaları çerçevesinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla üretim alanlarının düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde meyve bahçelerinde yürütülen bitki sağlığı çalışmaları kapsamında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla üretim alanları düzenli olarak takip edilmektedir. Bu doğrultuda, zararlı takibine yönelik tuzak kontrolleri ile ürün kontrolleri gerçekleştirildi. Çay, Sinanpaşa ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından yapılan kontrollerde meyve bahçelerinde zararlı takibine yönelik tuzaklar incelenirken, ürünlerin gelişim durumları da değerlendirildi. Üreticilerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sahadaki mevcut durum hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım

Savaş ilanı gibi paylaşım! Yıldız ismin pozu olay yarattı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Giden gidene! Tam 4 isme "Güle güle" dedi