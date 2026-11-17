Afyonkarahisar'da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda satış işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultandağı, İscehisar ve Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve teknik şartları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca işletme yetkililerine gıda güvenilirliği ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı