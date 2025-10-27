Afyonkarahisar'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürürken, kurallara uymayan bir unlu mamuller işletmesine ceza kesildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde unlu mamuller üretimi üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyi denetleyen ekipler hijyen koşulları, gıda güvenliği uygulamaları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri gibi pek çok alanda kontroller yapıldı. Genel ve hijyen esaslarına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeye ilgili kanun ve yönetmelikler gereği cezayi işlem uygulandığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR