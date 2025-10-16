Haberler

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Eğitimi Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin kayıt işlemlerinin doğruluğunu sağlamak amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) eğitimlerine devam ediyor. İhsaniye Ziraat Odası'nın 2026 üretim yılı başvuruları kontrol edildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) eğitimleri devam ediyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Üreticilerimizin kayıt işlemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanması, desteklemelerden faydalanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; İhsaniye Ziraat Odası tarafından yapılan 2026 üretim yılı ÇKS başvurularının giriş işlemleri ilçe müdürlüğümüz personeli tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, kayıtların doğruluğu ve güncelliği incelenerek gerekli bilgilendirmeler Ziraat Odası yetkililerine iletildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
