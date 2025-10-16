Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Eğitimi Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) eğitimleri devam ediyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Üreticilerimizin kayıt işlemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanması, desteklemelerden faydalanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; İhsaniye Ziraat Odası tarafından yapılan 2026 üretim yılı ÇKS başvurularının giriş işlemleri ilçe müdürlüğümüz personeli tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, kayıtların doğruluğu ve güncelliği incelenerek gerekli bilgilendirmeler Ziraat Odası yetkililerine iletildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR