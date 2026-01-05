Haberler

Besicilik işletmelerine yönelik 'kapasite ölçümleri' devam ediyor

Besicilik işletmelerine yönelik 'kapasite ölçümleri' devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunu sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla 'İşletme Kapasite Raporlarını' düzenlemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından besicilik işletmelerine yönelik başlatılan 'kapasite ölçümleri' devam ediyor.

Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda ilimizdeki hayvancılık işletmelerinin 'İşletme Kapasite Raporlarını' düzenlemek için sahadayız. Bu çerçevede işletmelerimizin modernizasyonunu sağlamak, hayvan refahını ve verimliliği artırmak ve desteklemelerden daha sağlıklı yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, ilimiz genelindeki tüm işletmelerde teknik ölçümlerini titizlikle sürdürüyor. Üreticimize ve emeğe değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna AK Parti'den yanıt

Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna yanıt
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı