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Afyonkarahisar'da Bayram Tıraşı Son Güne Kalanlar Yoğunluktan Dolayı Bayramı Berberde Karşıladı

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Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan bir çok vatandaş yoğunluktan dolayı bayramı berber koltuğundan karşıladı.

Kentteki berberlerde bayramdan dolayı yoğunluk yaşandı. Bayram tıraşını önceden yaptıranlar evlerinin yolunu tutarken, tıraşı son güne bırakanlar ise gece geç saatlerde berber koltuğuna otururken bayramı da oturdukları yerde karşıladılar.

Gece geç saate kadar yoğun tempoda çalışan berber esnafı Ferhat Top konuyla ilgili açıklamalarında, "Ben berber Ferhat Ramazan ayının son gününde Arefe Günümüzü geçiriyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bu saate kadar tıraş ediyoruz Ramazan Bayramı namazı saatine kadar. Hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Berber Mustafa Geldi'de işlerin çok yoğun olduğunu dile getirerek, "İşlerimiz şükür iyi bugünümüze şükür. Heyecanla Bayram namazımızı bekliyoruz. Namazı kılıp bayramlaşmak için. Sabah 8.00'de geldim ilerleyen geç saatlerde gideceğiz" dedi.

Berbere tıraş olmaya gelen Mehmet Özdemir ise Ramazan ayının iyi geçtiğini ve tıraş konusunu son güne bıraktığı için bayramı berberde karşıladığını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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