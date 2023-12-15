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Afyonkarahisar'da 600'e yakın fırıncı esnafına hijyen eğitimi verildi

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde faaliyet gösteren ekmek üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlamasını sağlayan firmalarda çalışan personellere hijyen eğitimi verildi. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da 600'e yakın fırıncı esnafına hijyen eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde faaliyet gösteren ekmek üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlamasını sağlayan firmalarda çalışan personellere; ekmeklerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, taşınması, pazarlanması ve genel kurallar ile ilgili eğitim çalışması yapıldı. Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odası işbirliğinde düzenlenen 'Ekmek Sektörü Hijyen Eğitimine' kent merkezinde 352, Sandıklı'da 96, Dinar'da 84 kişinin katılım sağladığı eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme yapıldı. Eğitimin sonunda başarılı olanlara sertifika verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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