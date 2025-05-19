Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Koro Performansı

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Koro Performansı
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Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü, 1000 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikler, gençlerin enerjisiyle bayram coşkusunu artırdı.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Eski Müze Önü'nden Zafer Meydanı'na uzanan Gençlik Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

1000 metrelik ay yıldızlı Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve gençler katıldı. Yürüyüşün ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan koro Anıtpark'ta sahne alarak birbirinden anlamlı eserleri seslendirdi. Etkinlikler, gençlerin enerjisi ve milli birlik ruhuyla bayram coşkusuna sahne oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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