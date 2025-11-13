Afyonkarahisar'da 17. Vergi Dairesi Faaliyete Geçti

Afyonkarahisar'ın Hocalar, Kızılören ve Bayat ilçelerindeki mükelleflerin vergi işlemlerini yürütmek üzere Çiğiltepe Vergi Dairesi il merkezinde 17.'nci vergi dairesi olarak faaliyete başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ülke genelinde yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Afyonkarahisar'da önemli bir adım daha hayata geçirildi. Hocalar, Kızılören ve Bayat ilçelerindeki mükelleflerin tüm vergisel işlemlerini yürütmek üzere il merkezinde Çiğiltepe Vergi Dairesi adı altında 17. vergi dairesi faaliyetine başladı.

Söz konusu yeniden yapılanma doğrultusunda ilgili 3 ilçedeki mal müdürlükleri kapatıldı. Bu birimlerin yürüttüğü tüm muhasebe, tahakkuk ve tahsilat işlemleri Afyonkarahisar 2 Numaralı Muhasebe Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Ayrıca, ilçelerde daha önce mal müdürlükleri bünyesinde hizmet veren gelir servisleri, mükelleflerin işlemlerinin kolaylaştırılması ve Çiğiltepe Vergi Dairesi ile koordinasyonun sağlanması amacıyla şube yapısı altında faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR