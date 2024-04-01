Afyonkarahisar Başmakçı'da Gıda İşletmelerine Denetim

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Başmakçı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gıda satışı yapan işletmelerin denetlenmesine devam edildi. 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimlerde; işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR