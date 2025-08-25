Adıyaman Valisi Ticaret Merkezini Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman eski Hükumet Konağı alanında inşa edilerek hizmete sunulan Adıyaman Ticaret Merkezini ziyaret etti.

Ticaret Merkezinde faaliyetlerine başlayan esnafları tek tek ziyaret eden Vali Varol, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Adıyaman'ın ticari hayatına canlılık kazandırması beklenen merkezde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Vali Varol, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek, merkezin şehre katacağı ekonomik değerlerin önemine vurgu yaptı.

Vali Varol, "Adıyaman Ticaret Merkezimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, burada ticari faaliyetlerine başlayan tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Ticaret Merkezinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan Adıyaman'a önemli katkılar sunması bekleniyor. - ADIYAMAN