Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta ilçesindeki tekstil fabrikalarını gezdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta ilçesindeki tekstil fabrikalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile birlikte Kahta ilçesindeki tekstil fabrikalarını gezen Vali Osman Varol, fabrika yöneticileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üretim bantlarını gezerek fabrika işçileriyle de sohbet eden Vali Osman Varol, işçilerin sorun ile sıkıntılarını dinledi. Vali Osman Varol, "İlimizde ve ilçelerimizde yatırım yaparak üreten, aş, iş ve istihdam sağlayıp ilimizin ve ilçelerimizin kalkınmasına katkı sunan bütün sanayicilerimize ve müteşebbislerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN