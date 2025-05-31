Adıyaman Sulama Birliği Projelerini Başarıyla Tamamladı

Adıyaman Sulama Birliği Projelerini Başarıyla Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Sulama Birliği, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği sulama projelerini tamamladı. Başkan Eryılmaz, bu projelerin bölgesel kalkınmaya ve çiftçilerin verimli üretim yapmasına katkısını vurguladı.

Adıyaman Sulama Birliği, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kaynaklarını etkin yönetmek amacıyla yürüttüğü sulama projelerini başarıyla tamamladı.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, Ürgüç ve diğer pompaj ile sulama projelerinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte hem bölgesel kalkınmaya hem de çiftçilerin verimli üretim yapmasına önemli katkılar sağlanacağını belirten Başkan Eryılmaz, bu süreçte, sadece teknik ve altyapı çalışmaları değil, aynı zamanda ilgili kurum ve paydaşlarla koordinasyon içinde yürütülen takip çalışmaları da projelerin başarısını etkilediğini de vurguladı.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, bölgesel kalkınma ve su kaynaklarımızın etkin yönetimi adına hayata geçirdiğimiz Ürgüç ve diğer pompaj ile sulama projelerimizin tamamlanmasında emeği geçen, her zaman bizlerle birlikte çalışan ve süreci yakından takip eden herkese teşekkür ederim. Adıyaman Sulama Birliği, önümüzdeki dönemde de bölge çiftçilerine destek olmaya ve modern sulama sistemleriyle tarımsal altyapıyı güçlendirmeye devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

Binlerce taraftar Başkan Ali Koç'a seslenerek aynı sloganı attı
Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı

Meğerse bu yüzden stadyumda veda etmek istememiş
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi

Ali Koç'u protesto olayını çok farklı bir boyuta taşıdı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.