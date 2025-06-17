Adıyaman İl Tarım Müdürü Akkan, Besni'de Çörek Otu Hasadına Katıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Besni ilçesindeki çörek otu hasadına katılarak incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerini İlçe Tarım Müdürü Ömer Şahin ile birlikte gerçekleştiren Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, alternatif ürün olarak değerlendirilen çörek otunun hasadına katıldı. Üreticilerle görüşmeler gerçekleştiren Akkan, çörek otunun bölge tarımı için önemine dikkat çekti. Müdür Akkan, hasat sonrası inşaatı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren bir bakliyat firmasını ziyaret ederek firma yetkililerinden alım, eleme ve paketleme aşamaları hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN