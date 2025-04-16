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Adıyaman Havalimanı'ndan Mart Ayında 28 Bin 352 Yolcu Uçtu

Adıyaman Havalimanı'ndan Mart Ayında 28 Bin 352 Yolcu Uçtu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Adıyaman Havalimanı'nın Mart 2025 verilerini açıkladı. Havalimanında iç hat yolcu trafiği 28 bin 352 olarak kaydedilirken, uçak trafiği 284'e ulaştı ve yük trafiği 189 ton oldu.

Mart ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 28 bin 352 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2025 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 352 oldu. Mart ayında Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 284'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mart ayında toplamda 189 ton oldu.

2025 yılının ilk 3 aylık döneminde ise yolcu trafiği 90 bin 601, uçak trafiği 803, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 601 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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