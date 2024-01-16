Adıyaman Havalimanı'nda Yıllık Uçak ve Yolcu Trafiği Açıklandı

Adıyaman Havalimanı'nı bir yılda 4 bin 640 uçak trafiği yaşanırken, 337 bin 563 yolcu uçuş gerçekleştirildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Adıyaman Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 708 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 232, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 234'e ulaştı.

Adılık ayında yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 202 ton oldu.

2023 yılı içerisinde ise Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği 337 bin 563, uçak trafiği 4 bin 640, yük trafiği ise 2 bin 313 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN