Adıyaman Havalimanı'nda Nisan Ayında 33 Bin Yolcu Uçtu

Adıyaman Havalimanı'nda Nisan Ayında 33 Bin Yolcu Uçtu
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Nisan ayında Adıyaman Havalimanı'ndan toplam 33 bin 859 yolcu uçakla seyahat etti. İç hat yolcu trafiği 33 bin 676, dış hat yolcu trafiği ise 183 olarak kaydedildi.

Nisan ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 33 bin 859 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2025 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 33 bin 676, dış hat yolcu trafiği 183 oldu. Böylece Nisan'da toplam 33 bin 859 yolcuya hizmet verildi.

Nisan ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 309, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 310'a ulaşırken yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 273 ton oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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