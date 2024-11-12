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Adıyaman Havalimanı'nda Ekim Ayında 28 Bin 420 Yolcu Uçtu

Adıyaman Havalimanı'nda Ekim Ayında 28 Bin 420 Yolcu Uçtu
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2024 yılı Ekim ayında Adıyaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 28 bin 420 kişiye ulaşırken, uçak trafiği 184 olarak kaydedildi. İlk 10 ayda ise toplam 310 bin 608 kişi uçtu.

Ekim ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 28 bin 420 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 420 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 184'e ulaşırken yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplam 207 ton oldu.

2024 Yılının ilk 10 ayında ise (Ocak- Ekim) 310 bin 608 kişi uçakla yolculuk yaparken aynı zamanda 2 bin 360 uçak trafiği, 2 ton 438 kilogram ise kargo taşımacılığı yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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