Gölgelikler kar ağırlığına dayanamadı

Gölbaşı ilçesinde iki gün süren yoğun kar yağışı, çadır tipi gölgeliklerin çökmesine neden oldu. Şans eseri yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte, özellikle iş yerlerinin önünde bulunan çadır tipi gölgelikler ve tenteler karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası, ilçedeki birçok noktada çadır gölgelik olarak tabir edilen yapılar kar yükünü taşıyamadı. Aniden çöken yapılar nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, gölgeliklerin altında bulunan eşyalarda ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Esnaflar, sabah dükkanlarına geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
