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Adıyaman'da Yetişkinler İçin 13 Yeni Kurs Açıldı

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 2024-2025 Eğitim yılı için 13 kurs açıldı. El sanatları, spor, müzik, resim ve kuaförlük gibi alanlarda toplam 236 yetişkin bireye eğitim veriliyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 13 kurs ile yaygın eğitime devam ediliyor.

2024 - 2025 Eğitim ve öğretim yılında Samsat Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde el sanatları, spor, müzik, resim ve kuaför alanlarında 13 kurs açılarak 236 yetişkin bireye kurs veriliyor. Yabancı uyruklulara ise okuma yazma kursu veriliyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çoban, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Samsat ilçesindeki yetişkin bireylere yaygın eğitim verildiğini ifade etti.

Çoban, "Yetişkin bireylerimize, bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlayarak milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim vermekteyiz. Bunu yaparken de bazı alışkanlıklar kazandırmakta, meslek edinmeleri sağlanmakta, becerileri geliştirilmektedir.

Ayrıca aile ekonomisine katkı sunmaları sağlanmaktadır. Açmış olduğumuz 13 kursumuzda başarılı ve verimli çalışmalar yürütmekteyiz. İhtiyaç ve talep arttıkça da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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