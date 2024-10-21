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Adıyaman'da Motosiklet Yarışı Ölüm Tehlikesiyle Yapıldı

Adıyaman'da Motosiklet Yarışı Ölüm Tehlikesiyle Yapıldı
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Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde iki gencin motosikletlerle yarış yapması, cep telefonu kameralarına yansıdı. Koruyucu ekipman olmadan yarışan gençler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Adıyaman'da motosikletlerle yarış yapan 2 genç canlarını hiçe saydı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 gencin motosikletle bir biriyle yarış yapma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Her hangi bir korucu ekipmanları bulunmayan ve motosiklet üzerinde son sürat ilerleyip yarış yapan gençler, hem kendi canlarını hem de trafikte bulunan diğer araç sürücülerinin canlarını hiçe saydı.

Bir süre yarış yapan motosikletli şahıslar daha sonra ara yollara girerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı Cep Telefonu Motosiklet

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