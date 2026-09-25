Adıyaman'da çiftçilere 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası dağıtıldı

Adıyaman'da tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçilerin mekanizasyon imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla tarım alet ve ekipmanları dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle yürütülen "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi" ile "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen programa Vali Abdullah Küçük, Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve üreticiler katıldı. Program kapsamında üreticilere 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası dağıtıldı. Desteklerle meyve ve bağ üretimi yapan çiftçilerin üretim süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Adıyaman'ın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Adıyaman'ımızın üzüm, fıstık, nar ve badem başta olmak üzere çok güçlü bir tarımsal üretim potansiyeli var. Önümüzdeki yıllarda inşallah zeytin ve çam fıstığında da Adıyaman'ın söz sahibi olması için projelerimizi ve çalışmalarımızı artıracağız. Üreticimizin maliyetlerini azaltmak, verimliliğini artırmak ve daha modern şartlarda üretim yapmasını sağlamak için desteklerimizi sürdüreceğiz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve toprağımızın bereketinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreticimiz güçlenirse Adıyaman'ımız da güçlenir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı