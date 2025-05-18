Adana Seyhan Nehri'nde Kano ve Kürek Sörfüyla 19 Mayıs Coşkusu

Adana Seyhan Nehri'nde Kano ve Kürek Sörfüyla 19 Mayıs Coşkusu
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Adana'nın Seyhan Nehri, hafta sonu vatandaşların kano ve kürek sörfü etkinlikleriyle dolup taştı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Adana'nın boğazı olarak tabir edilen Seyhan Nehri'ne vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilip kano ve kürek sörfü kullanmak için akın etti.

Çukurova, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri hafta sonu vatandaşların uğrak noktası haline gelmiş durumda. Tatili fırsat bilip kano ve kürek sörfü kullanmak için gelen vatandaşlar nehirde doyasıya eğlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlanarak bayrama özel su korteji düzenlendi.

"Seyhan Nehri'nde bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim '

Seyhan Nehri'nde kürek keyfi yapmak için Konya'dan gelen Kübra Turun, "Etkinliğe ilk defa katılıyorum çok keyifliydi. Konya'dan geldim, bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. Gerçekten çok güzeldi. Etkinlik korkularımızı yendirdi. 19 Mayıs'ı kutlamak çok güzeldi, heyecan dolu bir andı. Herkesin bir arada olması, bayrakları rutin ve nizami bir şekilde sallamamız büyük bir heyecandı. Düşmeden de keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Sıklıkla geleceğim, hatta muhtemelen tayin olarak geleceğim" diye konuştu.

Suyun üzerinde 19 Mayıs'ı kutlamanın çok güzel olduğuna değinen Ahmet Yücel ise, "Seyhan Nehri'nde yapılan bu spora ilk defa katıldım. Çok heyecanlı ve çok güzeldi. Burada 19 Mayıs için etkinlik de düzenlendi. Gayet coşkulu ve güzel bir aktiviteydi. Herkese katılmalarını tavsiye ediyorum. Heyecanlı bir aktiviteydi, suyun üzerinde 19 Mayıs'ı kutlamak daha bir heyecan kattı. Elimizde bayraklar ile şölen ve müzik eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladık. İlk etapta bende de korku ve endişe vardı ama sudan hiçbir zaman korkmadım sadece düşer miyim korkusu vardı, dışarıdan göründüğü kadar asla zor bir spor dalı değil. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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