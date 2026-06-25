Adana'da 40 derece sıcaklarda fırıncıların zorlu ekmek mesaisi

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da fırıncılar, ortam sıcaklığının 80 dereceye kadar ulaştığı alanlarda zorlu mesai yapıyor.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Adana'da, ekmek üretimi yapan fırıncılar adeta ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, fırınların başında çalışan ustalar, ortam sıcaklığının 80 dereceye kadar ulaştığı alanlarda uzun saatler boyunca mesai yapıyor. Fırın içindeki sıcaklığın ise 450 ile 900 derece arasında değiştiği belirtildi.

"Yaz sıcağında zor oluyor"

Yaklaşık 25 yıldır fırıncılık yapan Davut Önen, yaz aylarında işlerinin çok daha zorlaştığını belirterek, "Sabah erken saatlerde işe geliyoruz, akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Zorlukları çoktur. Yaz sıcağında daha da zor oluyor çünkü çalışma saatlerimiz uzun. Allah bütün fırıncıların yardımcısı olsun. Fırın içi 450 ile 900 derece sıcaklığı buluyor. Fırının önünde çalıştığımız yerde ise sıcaklık 80 dereceye kadar çıkıyor" dedi.

"Adana ve fırın sıcağı bizi yıpratıyor"

Fırında çalışan Mustafa Gül, "Zor şartlar altında çalışıyoruz, sabah erken saatlerde işe başlıyoruz. Havanın sıcaklığı, saatlerinin uzun olması bayağı bir beden gücü tüketiyoruz. Adana'nın sıcağını biliyoruz, havanın sıcak olması fırının sıcak olması bizi biraz daha yıpratıyor. Bu hizmeti vermek zorundayız, sonuçta insanlar ekmek yiyecek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı