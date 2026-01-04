Haberler

ABD, Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Güncelleme:
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaların gece yarısı itibarıyla sona erdiğini ve uçuşların yeniden başlayabileceğini duyurdu.

United Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bölgeye yönelik planlanan uçuşların çoğunu gerçekleştirmeyi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise kaynakları yeniden konumlandırmak için bazı ayarlamalar yaptığını, bugün Karayipler için normal uçuş programının uygulanacağını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
