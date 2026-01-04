ABD, Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD'nin Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamalarının yerel saatle gece yarısında (TSİ 08.00) itibarıyla sona erdiğini ve tarifelerin hızla güncellenmesiyle uçuşların yeniden başlayabileceğini söyledi.

ABD, Venezuela'ya düzenlenen saldırının ardından getirdiği Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaptığı açıklamada, kısıtlamaların yerel saatle gece yarısında (TSİ 08.00) itibarıyla sona erdiğini belirtti. Duffy, tarifelerin hızla güncellenmesiyle uçuşların yeniden başlayabileceğini söyledi.

United Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bölgeye yönelik planlanan uçuşların çoğunu gerçekleştirmeyi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise kaynakları yeniden konumlandırmak için bazı ayarlamalar yaptığını, bugün Karayipler için normal uçuş programının uygulanacağını belirtti. - WASHINGTON