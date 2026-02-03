Çerçici Kemal Dede hayatını kaybetti
Develi ilçesinde 49 yıldır çerçicilik yapan 93 yaşındaki Kemal Çiçekyüz; köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak sattı. Çiçekyüz; 93 yaşında hayatını kaybetti. Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 93 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yaptı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel