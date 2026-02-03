Haberler

Çerçici Kemal Dede hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde 49 yıldır çerçicilik yapan 93 yaşındaki Kemal Çiçekyüz, köylerde çeşitli ürünleri satarak geçimini sağladı. Teknolojinin gelişimiyle yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan çerçilik mesleğine son bir nefesle veda etti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çerçicilik yapan Kemal Çiçekyüz 93 yaşında hayatını kaybetti.

Develi ilçesinde 49 yıldır çerçicilik yapan 93 yaşındaki Kemal Çiçekyüz; köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak sattı. Çiçekyüz; 93 yaşında hayatını kaybetti. Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 93 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
