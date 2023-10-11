85 yaşındaki emekli öğretmen, kurduğu atölyede akıllı sehpa üretiyor

85 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Kurucan, 39 yıl önce emekli olduktan sonra kurduğu küçük bir demir atölyesinde petentli akıllı sehpalar üretiyor.

Denizli'de emekli metal bölümü öğretmeni 85 yaşındaki Hüseyin Kurucan, 28 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1984 senesinde emekli oldu. Kendine küçük bir demir atölyesi kuran emekli öğretmen Kurucan, 8 yıl önce tecrübe ve bilgisini birleştirerek "Akıllı masa" ismini verdiği masanın tasarımını yapıp "Sehpam akıllı" ismiyle marka tescilini aldı. İki yıl önce yılın "Ahisi" de seçilen Kurucan, ileri yaşına rağmen üretimden vazgeçmedi. Sabah erken saatlerde atölyesine gelen Kurucan, aksama kadar imalattın her bölümünde çalışıyor. Yurt içine sanal mağazalar aracılığıyla akıllı sehpaları satan Kurucan, yurt dışını da ürünlerini ihraç ediyor.

Tekerlekli ve birinci sınıf MDF'den ürettiği akıllı masaların hidrolik sisteme sahip olduğunu, kapalıyken 60 santimetre olan masanın, tek hareketle açıldığında 1 metreye 20 santimetre genişlik ve boya ulaştığını anlatan Kurucan, "1985 yılında Endüstri Meslek Lisesinden emekli oldum.28 yıl eğitimle devlet tarafından görevlendirildim. 1985'ten sonra 39 yıldır sanayide işyerim var ve çalışmaktayım. Devlet beni 2021 yılında Denizli Ahi seçti. Vali tarafından gereken belgeler verildi. ve hala çalışmaya doyamıyorum, devam etmekteyim. Ömrümün sonuna kadar da çalışmaya devam edeceğim. İmalattan dolayı devlete şu anda en az 30-40 bin lira arasında katkıda bulunuyorum. Ben de istifade ediyorum. Hayatım bu şekilde çalışmakla geçti ve çok memnunum. İlk 1985 yılında arabaların üzerine bagaj yapmayla, piknik, çadır iskeletleri yapmayla başladım. Bugün belli bir yere geldim. Bu akıllı sehpayı üretmeye başladım ve patentini aldım. Şu anda ulusal bir alışveriş sitesi, satış yerleri ve kendi sitemizden günlük 8-10 tane satmaktayım. Alanlar çok memnun. Memnuniyetini dile getirenler bizim yanımıza kadar gelip teşekkür ediyorlar" dedi. - DENİZLİ