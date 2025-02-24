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66 Yaşındaki Emekli Bisikletle Pazar Alışverişi Yapıyor

66 Yaşındaki Emekli Bisikletle Pazar Alışverişi Yapıyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 66 yaşındaki işçi emeklisi İsmail Korkmaz, kış aylarında soğuktan dolayı bisiklet kullanamasa da meyve ve sebzelerini taşıyarak pazar alışverişini bisikletle sürdürüyor. 30 yıldır aynı bisikleti kullanan Korkmaz, alışverişlerini bisikletinin direksiyonuna takarak 1 kilometre mesafedeki evine iterek dönüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 66 yaşındaki işçi emeklisi kışın soğuktan binemediği bisiklete meyve ve sebze yükleyip pazar arabası olarak kullanıyor.

66 yaşındaki işçi emeklisi İsmail Korkmaz, havalar soğuk olduğu için pazar alışverişine bisikleti ile gidiyor. Korkmaz, pazardan aldığı meyve ve sebze poşetlerini bisikletin direksiyonuna takarak 1 kilometre mesafedeki evine bisikleti iterek yaya olarak gidiyor.

30 yılı aşkın süredir aynı bisikleti kullandığını söyleyen İsmail Korkmaz," Zamanla benim için bisiklet bir spor olmaktan çıktı ve günlük hayatımın bir parçası haline geldi. Her işime onunla gider oldum. 20 yıl önce emekli olduktan sonra da arabam olmasına rağmen bisiklete binmeye devam ettim. Yaşlı olduğum için son yıllarda hastalanma riskine karşı sadece güzel havalarda bisiklete biniyorum. Bugünlerde arabam arızalandı. Havalarda soğuk, meyve ve sebzeyi elimde getirmek zor olduğu için pazar alışverişine bisikletle gidip gidiyorum. Pazardan aldığım meyve ve sebze poşetlerini bisikletin direksiyonuna takıp 1 kilometre mesafedeki evime bisikleti iterek yaya olarak gidiyorum. Böylece elimde yük taşımaktan kurtuluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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