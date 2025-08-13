56 Yıldır Süpürge Satan Sami Turna'nın Azmi

56 Yıldır Süpürge Satan Sami Turna'nın Azmi
Güncelleme:
56 yıldır süpürge satarak geçimini sağlayan Sami Turna, Lüleburgaz'dan yürüyerek Muratlı'ya geliyor. Günde yaklaşık 70 kilometre yol katettiğini söyleyen Turna, dört çocuğunu da süpürge satışından elde ettiği gelirle okuttuğunu belirtti. Turna, çocuklarından birinin öğretmen, birinin muhasebeci olduğunu, iki çocuğunun ise eğitim hayatına devam ettiğini aktardı. 6 da torunu olduğunu ifade eden Sami Turna, "Ömrüm yettiğince bu mesleği sürdüreceğim" diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
