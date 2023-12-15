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52 Yıllık Bakkal Dükkanı Ayakta Kalıyor

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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Ömral Yeşilyurt, 52 yıl önce açtığı bakkal dükkanını hala işletiyor. Büyük marketlerin etkisiyle müşteri sayısının azaldığını belirten Yeşilyurt, buna rağmen dükkanını kapatmayı düşünmediğini söyledi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Ömral Yeşilyurt, 52 yıl önce açtığı bakkal dükkanını halen ayakta tutuyor.

Gülyalı ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Yeşilyurt, 1972 yılında askerlik görevini yaptıktan sonra köyünde bakkal dükkanı açtı. Sonrasın dükkan ile geçimini sağlayan ve 3 çocuğunu da büyüten Yeşilyurt, günde geçtikçe sayıları artan zincir marketlere rağmen işyerini kapatmadı. Yıllardır mücadelesini sürdüren Yeşilyurt, artık mahallelerde yaşayanların ve müşterilerinin sayısının azalmasına rağmen bakkalı çalıştıracağını söyledi.

"Eskiden işler güzeldi şimdi fiyat bile sormuyorlar"

Gün geçtikte insanların büyük marketlere yöneldiğini kaydeden Yeşilyurt, "Burası şuanda 52 yıl oldu. Önceden işler güzeldi, müşteri vardı ama şu an kimse yok. Köylerde de kimse kalmadı. Büyük marketler de bizi etkiledi, artık bizlerde fiyat bile sormuyorlar. Bizimkisi bu saatten sonra oyalanmak. Buradan emekli oldum, çocuklarımızı da buradan kazandığımız parayla büyüttük" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilyurt Gülyalı Ordu Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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