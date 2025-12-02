Haberler

45 Yıldır Marangozluk Yapan Ali Kurt, Çırak Bulamadığı İçin Mesleği Bırakma Noktasında

Güncelleme:
Alanya'nın Demirtaş Sanayi Sitesi'nde marangozluk yapan Ali Kurt, 45 yıl boyunca sürdürdüğü mesleğinde çırak bulamama sorunuyla karşı karşıya. Yetişen gençlerin bulunmaması nedeniyle geleneksel el işçiliğinin yok olma tehlikesine dikkat çeken Kurt, bu durumun çözülmemesi halinde atölyesinin kepenk kapatabileceğini ifade ediyor.

Alanya'nın Demirtaş Sanayi Sitesi'nde 30 metrekarelik atölyesinde 45 yıldır marangozluk yapan 62 yaşındaki Ali Kurt, çırak bulamadığı için mesleğini bırakma noktasına geldi. Yaklaşık 15 yaşında başladığı marangozluğu ömrüne adayan Kurt, sektörde yetişen genç olmaması nedeniyle geleneksel el işçiliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Alanya'nın Doğu mahallerinden Demirtaş sanayi sitesinin en eski marangozlarından biri olan Ali Kurt, bölgede marangozluk sürdüren sayılı ustalardan biri olarak biliniyor. Marangozluk atölyesinde tek başına çalışan usta, çırak bulamamaktan dertli. 45 yıldır marangozluk sanatını devam ettiren usta yakın zamanda atölyede çalışacak bir çırak bulamaz ise kepenk kapatmak zorunda kalacağını söylüyor.

"Kepenk kapattığımda açacak adam yok"

Marangozluk işinde eleman bulma noktasında sıkıntı çektiğini söyleyen Ali Kurt "1980 yılında açmış olduğum dükkanda hala devam ediyorum. Devam ettiğim için gurur duyuyorum. Şuan da devam ediyorum ancak yanımda çalışacak adam yok. Onun için bırakmayı düşünüyorum. Marangozluk işinde 4+4 çıktığı için kimse çalışmak istemiyor. Müşterilerimiz bizden memnun. Ancak yaşlandık, elimiz ayağımız tutmuyor. İşler artık ağır geldiği için bırakmayı düşünüyorum. Adam bulamıyorum ben bu kepengi kapattığımda açacak adam yok" dedi.

"Şuan çırağım olsa devam ettiririm"

Marangozluğun zor iş olduğunu aktaran Kurt; "Marangozluğun zorluğu güç. Teknikler vardı ama biz alamadık. Eskilerden devam ediyoruz. Gençlerimiz marangozlukta eli yüzü pis oluyor. Temiz işe gitmek istiyorlar. Okuyacak olanlar okusun, okumayacak olanlar buyursun bu işi yapsınlar. İyi bir sanattır geçerli bir sanattır. Şuan çırağım olsa devam ettiririm" ifadeleri kullandı.

Demirtaş sanayi sitesinde esnaf olan mahalle muhtarı Ali Mecek ise "Ali Usta ortalama 45-50 yıldır bu mesleği yapıyor. Kendisi bizim gururumuzdur. Kendisi devletimize katma değer vermektedir. Korkumuz Ali ustamızdan sonra bu mesleğin bir daha devam edemeyecek birilerinin olmayışı. Çünkü çırak bulmakta zorlanıyoruz. İnşallah bu mesleği devletimizin desteği ile daha iyi yerlere taşırız" şeklinde konuştu.

Demirtaş sanayi sitesi'nin 45 yıllık marangoz ustası Ali Kurt, çırak sorununun çözülmemesi halinde atölyesinin kepenk kapatabileceğini belirterek, marangozluk işçiliğinin yok olma tehlikesine karşı yetkililerden çözüm bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

