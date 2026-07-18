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Kahramanmaraş'ta kalaycı ustasının zorlu sıcaklıkta mesaisi

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Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki kalaycı ustası Remzi Uslu, 45 yıldır mesleğini icra ediyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yaz sıcağına rağmen geleneksel yöntemlerle bakır eşyaları kalaylayan usta, mesleğin zorluklarını ve sanayileşmeyle birlikte azalan iş potansiyelini anlatıyor.

Kahramanmaraş'ta yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde, kalaycı ustası 45 yıldır Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda mesaisini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta sürdürülen kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan kalaycı ustası 65 yaşındaki Remzi Uslu, tarihi çarşıdaki iş yerinde 30 yıldır kalaycılık yapıyor. 45 yıldır mesleğin içinde olduğunu ifade eden Uslu, cezve, tencere, tava, tabak ve çeşitli mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylıyor. Ateşle ısıtılan bakır ürünler temizlenip kalaylandıktan sonra yeniden ilk günkü görünümüne kavuşurken, ustalar özellikle yaz aylarında sıcaklığın işlerini daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

"Hava da sıcak ve sıcağın karşısında mecburen terliyorsun"

Kalaycı ustası Uslu, 45 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Bu ürünler mecburen kalaylanacak yoksa sağlıklı olmaz. Bizler sıcakta çalışıyoruz hava da sıcak ve sıcağın karşısında mecburen terliyorsun. Çok zor oluyor. Büyük kazan kalayladığınız zaman daha sıcak oluyor ve zor oluyor. Günde 50 civarında ürünü kalaylıyoruz. Önceden kurumlardan çok fazla kalaylanacak ürün geliyordu ancak kalaylanacak eşyalar şimdi kalmadı her şey sanayileşti. Şimdi artık o kadar iş olsa dahi çalıştıracak adam da yok" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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