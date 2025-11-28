Haberler

2025 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Tamamlandı

2025 Yılı Teknik Destek Programı'nın 5. döneminde yapılan başvurular değerlendirildi. 9 başvuru arasından 7 proje başarılı olarak belirlendi.

2025 Yılı Teknik Destek Programı 5. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Teknik Destek Programı Eylül - Ekim döneminde toplam 9 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılmış; ön incelemede uygun bulunan başvurular teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 7 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 28 Kasım 2025 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
