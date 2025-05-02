2024 Çiğ Süt Üretimi Yüzde 4,7 Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Çiğ Süt Üretim İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, 2023 yılında 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4 ve manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'sini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Tarımsal işletmeler tarafından 2024 yılında üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine (süt fabrikaları, mandıralar vb.); yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı vb. yerlere satıldı. Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u "hanehalkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı.

Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8; hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1'dir. Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar (bozulma vb.) toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluşturdu. Kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı ise yüzde 2,0 oldu.