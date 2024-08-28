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1997'de satılan araç yüzünden icralık oldu

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Burhaniye ilçesinde yaşayan Musa Erdil, 1997 yılında noter aracılığıyla sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu. Erdil, sattığı aracın hurdaya çıktığını bilmesine rağmen HGS geçiş ücretleri nedeniyle borçlar ödemek zorunda kaldı. Şu anda ödenemeyen HGS borcu nedeniyle çaresiz kalan Erdil, yardım arıyor.

Burhaniye ilçesinde yaşayan Musa Erdil, 1997 yılında noter aracılığıyla sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu.

Musa Erdil, 2018 yılında traktörünü satmak üzere notere gidince sürpriz yaşadı. 10 RF 332 plakalı aracına ödenmeyen HGS geçiş ücretleri nedeniyle Erdil'in traktörüne haciz gelmişti. Erdil borçları ödedi ama cezalar gelmeye devam etti. Sattığı aracın bir kaza sonucu hurdaya ayrıldığını bilen Erdil, bu güne kadar 2 bin liranın üzerinde para ödedi. Erdil, şu anda görünen 581 lira 25 kuruş HGS borcunu tahsil edecek makam bulamayınca iyice çaresiz kaldı.

Çaresiz kaldığını anlatan 3 çocuk babası Musa Erdil, "1997 yılında 1976 model kamyonetimi noter aracılığı ile sattım. Satış sözleşmesi burada. Daha sonra, aracın hurdaya çıktığını biliyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Bu plakalı araçla otoyollardan geçiş yapılıyor. 2018'de cezalar gelmeye başladı. İcra yoluyla cezalar beni buluyor. Geçiş için 2 bin lira civarında para ödedim. 581 lira daha var ödenecek. Ödeyecek yer bulamadığım için ödeyemiyorum. Bu sezalardan kurtulmam için başvurmadığım makam kalmadı. Traktörümü satacaktım, bundan dolayı hiçbir işlem yapamadım. Satamadım. Bu evrakların hepsi buna ait. Hepsi ile uğraşıyorum. 6 seneden beri uğraşıyorum. Üstümden sildiremedim bu aracı. Hiçbir netice alamadım. Ne noterden ne vergi dairesinden ne de Trafikten. Nereye gitmem ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çok çaresiz kadım. Benim sattığım araç kamyonetti. Şimdi gelen cezalar otomobil üzerinden geliyor. Bu yüzden anlamıyorum bu işten. Bu iş için vergi dairesine gittim, notere gittim, savcılığa dilekçe yazdım. Karayollarına dilekçe yazdım. Hiçbir yerden netice alamadım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çaresiz kaldım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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