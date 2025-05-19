19 Mayıs'ta Antalya'da Dev Türk Bayrağı Açıldı

19 Mayıs'ta Antalya'da Dev Türk Bayrağı Açıldı
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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde dalgıçlar ve yüzücüler Konyaaltı Sahili'nde dev Türk Bayrağı açtı. Türk Hava Kurumu'nın paramotor gösterileriyle renklenen etkinlikte bayram coşkusu yaşandı.

19 Mayıs'ı denizde dev Türk Bayrağı açarak kutladılar

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dalgıç ve yüzücüler Konyaaltı Sahilinde dev Türk Bayrağı açtı. Türk Hava Kurumu'na bağlı Paramotorcular ise gösterileri ile etkinliğe eşlik etti.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk konulmasının ardından kutlamalar Karaalioğlu Parkı'nda devam etti. Konyaaltı Sahili'nde ise dalgıç ve yüzücüler her yıl olduğu gibi bu senede denizde dev Türk Bayrağı açtı. Özel bir dalış merkezine bağlı dalgıç ve yüzücüler Konyaaltı Sahili'nde açtıkları Türk Bayrağı ile bayram coşkusuna ortak oldular. Türk Bayrağı açan dalgıçlara Türk Hava Kurumu'na bağlı Paramotorcularda gösterileri ile eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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