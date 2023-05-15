19 Mayıs, Menteşe'de Fener Alayı ve Gece Yolcuları Konseriyle Kutlanacak

Menteşe Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek fener alayı ve Gece Yolcuları grubunun konseri ile kutlayacak.

Menteşe Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek fener alayı ve Gece Yolcuları grubunun konseri ile kutlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek fener alayı ve konsere tüm vatandaşları davet ederek, "Atamızın gençlerimize armağan ettiği bu bayramımızda gençlerimiz ve halkımızla bir arada olmak, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için fener alayı ve konser etkinliği düzenledik. Gece Yolcuları grubunun şarkılarıyla keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek Bayramımızı kutlayacağımız fener alayımıza ve konserimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de fener alayı ile başlayacak 19 Mayıs etkinlikleri, yapılacak yürüyüşün ardından 21.00'deki Gece Yolcuları konseri ile devam edecek.