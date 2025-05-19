19 Mayıs, Afyonkarahisar'da Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs, Afyonkarahisar'da Coşkuyla Kutlandı
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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Törenlerde gençliğin önemi vurgulandı ve çeşitli sportif etkinliklerle kutlamalar renklendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Afyonkarahisar'da düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içinde kutlandı.

Kocatepe Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlamalar, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki programda bir konuşma yapan İl Müdürü Kasapoğlu, gençliğin önemine ve Atatürk'ün gençliğe olan inancına dikkat çekti. Program, cimnastik, karate, halk oyunları, trambolin ve güreş gösterileriyle renklenirken, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, milli birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı anlamlı anlarla hafızalarda yer etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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