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Kahramanmaraş Merkezli Sahte Altın Operasyonu: 22 Tutuklama

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde piyasaya sahte altın sürdükleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 69 şüpheliden 22'si tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 220 milyon TL olan sahte altın, külçe, tarihi eser ve silahlar ele geçirildi.

Haber: Kurtuluş Karaaslan

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, piyasaya sahte altın sürdükleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 220 milyon TL olduğu belirtilen suç unsurları ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, piyasaya sahte altın sürerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen şebekeye yönelik projeli çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonun adli sürecine ilişkin açıklamasına göre, şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan 22 şüpheli tutuklandı. 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 220 milyon TL olduğu bildirilen suç unsurları ele geçirildi.

Aramalarda, 10 bin 749 sahte altın, 5 kilogram sahte külçe altın, 123 mühür ve kalıp, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek ve 26 sentetik hap bulundu.

Ele geçirilen sahte altınların Ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, Reşat, Gramse ve figürlü altın türlerinden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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