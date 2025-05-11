10.5 Dünya Bandırmalılar Günü Coşku İçinde Kutlandı

Bandırma'da geleneksel hale gelen ve bu yıl 10'uncusu kutlanan "10,5 Dünya Bandırmalılar Günü", büyük bir coşkuyla kutlandı. Bandırmaspor Taraftar Derneği ve 10,5 Kronikler Taraftar Grubu iş birliğinde organize edilen etkinlik, sahil bandında başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Bandırmaspor marşları ve tezahüratları eşliğinde başlayan kutlamalarda, yüzlerce Bandırmalı bir araya geldi. Saat 22.30'da verilen işaretle birlikte, Bandırmaspor'un kuruluş yılı olan 1965'i temsilen 1965 adet meşale yakıldı. Gökyüzü kırmızı renge bürünürken, ortaya görsel bir şölen çıktı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Bandırma'ya kazandırılması planlanan yeni bir stadyum projesinden de söz edildi. Bu müjde, katılımcılar tarafından heyecanla karşılandı.

Kutlamalara geçmiş dönem yerel yöneticiler, çeşitli sivil toplum temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

10,5 Dünya Bandırmalılar Günü, Bandırmalılık ruhunu pekiştiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir gün olarak bir kez daha hafızalara kazındı. - BALIKESİR