Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarına girdi

Sahada destan yazan Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün daha da artıyor. Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da aktif olarak kullanılan SİHA'lara en son Polonya'dan 24 adet sipariş gelmişti. SİHA'lar şimdi de İsviçre'nin radarına girdi. İsviçreli medya kuruluşu SRF, "Türk mucizesi" olarak nitelendirdiği SİHA'ları yere göğe sığdıramadı.