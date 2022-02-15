Yer yerinden oynayacak! Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer'e talip oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmaya yanaşmayan genç kalecinin menajeriyle iletişime geçen sarı-kırmızılılar, "Sezon sonu görüşelim" cevabını aldı.

BERKE ÖZER, FENERBAHÇE'YLE SÖZLEŞME UZATMIYOR

Haber 7'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Berke Özer, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı-lacivertli yönetimine sözleşme uzatmak istemediğini iletti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE SICAK BAKABİLİR

Berke Özer'in, gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Belçika'dan ve Hollanda'dan birçok takımın takip ettiği Berke Özer'in, istediği teklifleri alamazsa Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği aktarıldı.

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