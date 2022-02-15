Yer yerinden oynayacak! Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan ancak performansı eleştiri oklarının hedefi olan Berke Özer için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona eren genç eldivenin menajeriyle iletişime geçti. Berke'nin menajeri ise Galatasaray'a görüşmeler için sezon sonunu işaret etti.
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer'e talip oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmaya yanaşmayan genç kalecinin menajeriyle iletişime geçen sarı-kırmızılılar, "Sezon sonu görüşelim" cevabını aldı.
BERKE ÖZER, FENERBAHÇE'YLE SÖZLEŞME UZATMIYOR
Haber 7'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Berke Özer, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı-lacivertli yönetimine sözleşme uzatmak istemediğini iletti.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNE SICAK BAKABİLİR
Berke Özer'in, gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Belçika'dan ve Hollanda'dan birçok takımın takip ettiği Berke Özer'in, istediği teklifleri alamazsa Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği aktarıldı.