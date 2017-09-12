Yeniköy Barajı İnşaatı Devam Ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Alanya ilçesinde yapımı devam eden Yeniköy Barajı inşaatının yüzde 46'sı tamamlandı.



DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sulama maksatlı olarak inşa edilen Yeniköy Barajı, Emişbeleni Beldesi ile Yeniköy ve Toslak Köylerine ait toplam 12 bin 360 dekar zirai araziye sulama suyu temin edecek.



Yaklaşık 9 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, temelden 58,5 metre yükseklikte inşa ediliyor. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın yatırım bedeli ise 36 milyon lirayı buluyor.



Baraj inşaatının tamamlanıp sulama projesinin de hizmete alınması ile sulama bölgesinde dekar başına 2 bin 356 lira ilave gelir elde edilmesi, dolayısıyla da ülke ekonomisine 29 milyon liradan fazla katkı verilmesi hedefleniyor. Ayrıca proje ile bin 483 kişiye ilave istihdam alanın da açılması öngörülüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'nın hayrına olan bütün projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, "Antalya'yı barajlar ve göletler şehri haline getirdik. Çünkü Antalya'nın su ihtiyacının fazla olduğu yaz aylarında yağış çok az. Bu sebeple yağışın fazla olduğu kış aylarında bu suyu biriktirmek ve yaz aylarında kullanmak zorundayız. Yeniköy Barajı da tamamlandığında zirai arazilerin yaz mevsiminde ihtiyacı olan sulama suyunu temin edecek." değerlendirmesinde bulundu.